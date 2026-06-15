خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: همزمان با تشدید نظارت بر بازار، اجرای طرح‌های تنظیم بازار و پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی، اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین اقدامات گسترده‌ای را در حوزه بازرسی، حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، خبرنگار مهر گفتگویی تفصیلی با وحید تاجیک رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

* از نتایج طرح‌های نظارتی امسال بگویید. چه میزان بازرسی از بازار انجام شده است؟

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون هزار و ۵۲۵ عملیات بازرسی فقط توسط بازرسان اداره صمت در شهرستان انجام شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۲۹ واحد متخلف پس از تشکیل پرونده به شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده بیش از ۲۶ میلیارد تومان است و بیشترین تخلفات نیز مربوط به گران‌فروشی، عدم درج قیمت و برخی موارد احتکار کالا بوده است.

* مهم‌ترین علت تشدید بازرسی‌ها در ماه‌های اخیر چه بوده است؟

در ایام پایانی سال، همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، فرمانداری، بسیج اصناف، پلیس نظارت بر اماکن، شبکه بهداشت و دامپزشکی، نظارت‌های گسترده‌ای در بازار آغاز شد.

اگرچه زمان اجرای این طرح تا ۱۵ فروردین تعیین شده بود، اما به دلیل برخی تحولات در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید، رشد حقوق و دستمزد و همچنین نوسانات بازار، تصمیم گرفته شد گشت‌های مشترک نظارتی در دو شیفت صبح و عصر ادامه پیدا کند.

* بیشترین شکایت‌های مردمی مربوط به چه موضوعاتی است؟

بیشترین گزارش‌های مردمی که از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت می‌کنیم مربوط به گران‌فروشی است. بر همین اساس نیز عمده پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه گران‌فروشی و عدم درج قیمت بوده است.

از همه واحدهای صنفی درخواست داریم ضمن رعایت سود قانونی، نسبت به نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور فروش اقدام کنند. رعایت این موارد هم از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری می‌کند و هم حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ خواهد کرد.

* در حوزه مقابله با احتکار چه اقداماتی انجام شده است؟

در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه مواد اولیه پتروشیمی، شاهد سوءاستفاده‌هایی بودیم. برخی افراد کالاهای خود را با قیمت‌های سال گذشته خریداری کرده و قصد عرضه آنها با قیمت‌های جدید را داشتند.

در همین راستا، با همکاری پلیس و دستگاه‌های امنیتی، از جمله معاونت اطلاعات سپاه ورامین، یک انبار احتکار مواد پتروشیمی شناسایی شد که ارزش کالاهای کشف‌شده در آن بیش از ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است. پرونده این موضوع نیز با هماهنگی دستگاه قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.

* وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان چگونه است؟

یکی از اولویت‌های اصلی کارگروه تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوارها بوده است. با همکاری جهاد کشاورزی، روند تأمین و توزیع کالاهایی نظیر مرغ، گوشت، برنج، شکر و روغن به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

سال گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ تن انواع کالاهای طرح تنظیم بازار در شهرستان توزیع شد. امسال نیز این روند ادامه یافته و تاکنون ۵۰ تن روغن، ۸۸ تن شکر، ۱۷۵ تن مرغ منجمد، ۷ تن گوشت منجمد و ۶۰ تن برنج جذب و توزیع شده است.

* برای ایام محرم و صفر چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟

با توجه به افزایش تقاضا در ایام محرم، صفر و همچنین اربعین حسینی، جلسات متعددی با سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، مرکز رسیدگی به امور مساجد و شهرداری‌ها برگزار شده است.

در تلاش هستیم سهمیه ویژه‌ای از اقلام اساسی برای هیئات مذهبی و مواکب اختصاص پیدا کند. همچنین در حوزه روغن خوراکی از ظرفیت کارخانه روغن‌کشی مستقر در شهرستان استفاده خواهیم کرد تا نیاز هیئات مذهبی به بهترین شکل تأمین شود.

* در حوزه حمایت از تولید چه اقداماتی انجام شده است؟

جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت منظم و میدانی در واحدهای صنعتی برگزار می‌شود. مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان مربوط به مسائل بانکی، تأمین اجتماعی، جرایم، تأمین زیرساخت‌ها و مواد اولیه است.

در این جلسات موضوعاتی مانند استمهال بدهی‌ها، بخشودگی جرایم و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی و پیگیری می‌شود.

* وضعیت شهرک‌های صنعتی ورامین چگونه است؟

شهرستان ورامین دارای دو شهرک صنعتی مصوب شامل شهرک صنعتی چرمشهر و شهرک صنعتی سالاریه است.

در شهرک صنعتی چرمشهر ۲۱۷ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. همچنین در شهرک صنعتی سالاریه ۱۷۸ واحد صنعتی فعال بوده و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال دارند.

در لکه صنعتی خیرآباد نیز حدود ۳ هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

* برای رفع مشکلات انرژی واحدهای صنعتی چه برنامه‌ای دارید؟

با توجه به ناترازی‌های انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از برنامه‌های جدی ما در شهرستان است. این موضوع هم برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و هم برای واحدهای خارج از شهرک‌ها دنبال می‌شود.

در جلسات مشترک با شرکت توزیع برق، فرمانداری، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت اتصال به شبکه برق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارتقای پست ۶۳ کیلوولت منطقه از مطالبات جدی واحدهای صنعتی محسوب می‌شود.

* در جریان جنگ تحمیلی سوم چه میزان خسارت به واحدهای صنفی و صنعتی وارد شد؟

بر اساس خوداظهاری واحدهای آسیب‌دیده و بررسی‌های اولیه، بیش از ۱۷۰ واحد صنفی در شهرستان دچار خسارت شدند که برآورد اولیه این خسارت‌ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان است و بیش از ۲۰۰ نفر نیز از این موضوع متأثر شده‌اند.

همچنین سه واحد صنعتی در شهرک صنعتی سالاریه آسیب دیدند که ارزش اولیه خسارت وارده به آنها بیش از ۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

در حال حاضر کارشناسان رسمی در حال بررسی و تکمیل پرونده‌های خسارت هستند و انتظار داریم روند کارشناسی با سرعت بیشتری انجام شود تا امکان حمایت و جبران خسارت برای واحدهای آسیب‌دیده فراهم شود.

* در حوزه نانوایی‌ها چه اقداماتی برای افزایش تاب‌آوری انجام شده است؟

یکی از برنامه‌های مهم ما اجرای طرح «شهید حسن آبشناسان» در نانوایی‌هاست. بر اساس این طرح، حداقل ۳۰ درصد نانوایی‌های شهرستان باید به تجهیزات لازم برای ادامه فعالیت در شرایط اضطراری مجهز شوند.

در شهرستان ورامین ۳۵۱ واحد نانوایی فعال وجود دارد و هدف‌گذاری اولیه، تجهیز حدود ۱۰۵ واحد به موتور برق، مخزن آب و سیلندر گاز مایع است. البته هدف نهایی ما پوشش صددرصدی نانوایی‌هاست.

برای تحقق این موضوع نیز با همکاری بنیاد برکت، بنیاد علوی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و بانک‌های عامل، تسهیلات لازم در اختیار نانوایان قرار گرفته است.

نظارت بر بازار، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید و افزایش تاب‌آوری واحدهای صنفی و صنعتی، چهار محور اصلی برنامه‌های اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در سال جاری است. تلاش می‌کنیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، ضمن حفظ آرامش بازار، موانع تولید را کاهش دهیم و شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی و شهروندان شهرستان فراهم کنیم.