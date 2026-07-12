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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

رقابت طراحان برای فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند؛ ارسال ۲۶۰ اثر به دبیرخانه

رقابت طراحان برای فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند؛ ارسال ۲۶۰ اثر به دبیرخانه

تبریز- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از برگزاری ورکشاپ سه‌روزه طراحی پوستر پسماند خبر داد و گفت: تاکنون ۲۶۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این رویداد ملی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب دیزجی اصل عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری سه روز ورکشاپ طراحی پوستر پسماند در خانه تاریخی نیکدل خبر داد.

دیزجی اصل با اشاره به روند برگزاری رویداد ملی طراحی پوستر پسماند گفت: اولین رویداد ملی طراحی پوستر پسماند در اردیبهشت ماه کلید خورده و پس از اطلاع رسانی عمومی و ثبت نام ۴۵ نفر از دانشجویان و اساتید گرافیک استان، ورکشاپ طراحی پوستر پسماند از روز شنبه به مدت سه روز در خانه تاریخی و فرهنگی نیکدل با همکاری انجمن طراحان گرافیک استان و شهرداری منطقه هشت توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در حال برگزاری است.

به گفته دیزجی اصل، تا کنون ۲۶۰ اثر از کل کشور به دبیرخانه ارسال شده و پس از بررسی و نمایش آثار برگزیده چندین اثر نیز بعنوان طراحی ائلمان پسماند طراحی و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6886019

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