به گزارش خبرنگار مهر، ایوب دیزجی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مدیریت پسماند شهری و کنترل پیامدهای زیستمحیطی آن، همواره یکی از چالشهای بزرگ کلانشهرها بوده است، دغدغهای که در کنار توسعه زیرساختهای فنی، نیازمند همراهی و آگاهی شهروندان است. در همین راستا، سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز آستین همت بالا زده و با تعریف یک رویداد ملی هنری، به دنبال جلب مشارکت عمومی از دریچه هنر گرافیک و طراحی پوستر است.
وی با تشریح رسالتها و وظایف قانونی این سازمان در حوزه تنظیف و جمعآوری زباله اظهار داشت: در دوره فعلی مدیریت شهری، اقدامات زیرساختی بسیار ارزشمندی نظیر راهاندازی خطوط پیشرفته پردازش زباله و احداث مراکز بهداشتی و دفن اصولی پسماند بر اساس استانداردهای روز دنیا به سرانجام رسیده است. با این حال، همواره جای یک حلقه مفقوده احساس میشد که آن هم بحث فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با تاکید بر نقش آموزش در کاهش رفتارهای آسیبرسان به محیط زیست افزود: هدف اصلی ما از برگزاری این رویداد ملی، آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و ایجاد تغییر رفتار پایدار در میان مردم است. اعتقاد داریم آثار بصری این رویداد میتوانند در فضاسازیهای شهری نقشی کلیدی ایفا کنند.
دیزجی در خصوص روند برگزاری این رویداد توضیح داد: دبیرخانه این رویداد ملی اکنون فعال است و هنرمندان و طراحان سراسر کشور تقریباً یک هفته فرصت دارند تا آثار خلاقانه خود را ارسال کنند. پس از اتمام مهلت ارسال، فرایند داوری با حضور اساتید مجرب آغاز میشود و بلافاصله وارد فاز فضاسازی شهری با استفاده از طرحهای برگزیده خواهیم شد.
وی با اشاره به اثربخشی رسانههای دیداری گفت: پوستر یکی از شناختهشدهترین و تاثیرگذارترین ابزارهای بصری در جهان است. برنامه ما این است که علاوه بر اکران این آثار در بیلبوردها و فضاهای شهری در طول سال، از ایدههای برتر برای ساخت و نصب المانهای شهری مرتبط نیز بهره بگیریم.
وی با اشاره به اینکه تاثیر ترکیب هنر و مدیریت شهری در جهان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: مطالعات نشان میدهد که یک شعار خوب، یک پوستر خلاقانه و یک پیام بصری هوشمندانه میتواند تأثیری شگرف روی شهروندان بگذارد. این هنر است که به کمک مدیریت شهری میآید تا از تحمیل هزینههای میلیاردی جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تبریز در تشریح هزینههای سنگین پسماند گفت: جمعآوری، حمل، دفع اصولی و بهداشتی و مدیریت شیرابهها مخارج کلانی را به شهر تحمیل میکند. به عنوان مثال، شیرابه زبالههای دفعشده تا ۲۰ سال جریان دارد و نیازمند مدیریت مداوم و پرهزینه است. اگر ما بتوانیم با ابزار هنر، فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ را در جامعه نهادینه کنیم، گام بسیار بزرگی در حفظ منابع مالی شهر و سلامت محیط زیست برداشتهایم.
وی در پایان به خروجیها و دستاوردهای این رویداد اشاره کرد و گفت: از آنجا که این رویداد به صورت ملی برگزار میشود و آثاری ارزشمند از سراسر کشور به دست ما خواهد رسید، نمایشگاههای متعددی را در تبریز و سایر کلانشهرها برپا خواهیم کرد تا گالریهای مختلف کشور میزبان این آثار باشند. همچنین به منظور ماندگاری این حرکت فرهنگی، کتابچه نفیسی از آثار برتر به چاپ میرسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: این رویداد یک اقدام مقطعی نخواهد بود؛ ما دبیرخانه دائمی این مسابقات را مستقر کردهایم و انشاءالله در سالهای آینده نیز این مسیر فرهنگی و هنری را با قدرت ادامه خواهیم داد تا تبریز همواره پیشگام در مدیریت نوین و فرهنگی پسماند باشد.
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