به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی عصر یکشنبه در نشست شکرانه برداشت گندم در یاسوج، ضمن تقدیر از مسئولان جهاد کشاورزی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و فعالان حوزه تولید، اظهار کرد: کشاورزی و دامداری از مشاغل سخت اما ارزشمند هستند و بخش مهمی از تولید، اشتغال و معیشت جامعه بر پایه این دو حوزه شکل گرفته است.

وی با اشاره به پیشینه زندگی عشایری در استان افزود: در گذشته بخش عمده‌ای از اشتغال، درآمد و معیشت مردم استان بر پایه کشاورزی و دامداری استوار بود. هرچند این فعالیت‌ها به صورت سنتی انجام می‌شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حمایت‌های گسترده نظام، زمینه توسعه این بخش‌ها فراهم شد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در گذشته بسیاری از زمین‌های مستعد کشاورزی بلااستفاده بودند و باغداری رونق چندانی نداشت، اما امروز به برکت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های صورت‌گرفته، شاهد گسترش باغات، افزایش سطح زیر کشت و رونق فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در نقاط مختلف استان هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به تولید خارج از بدنه دولت، تصریح کرد: سیاست دولت‌ها بر این بوده که اشتغال و تولید در بخش‌های مردمی و خارج از ساختار دولت توسعه یابد و کشاورزی و دامداری از مهم‌ترین ظرفیت‌های تحقق این هدف به شمار می‌روند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در این حوزه گفت: محدودیت اراضی کشاورزی، تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز به مناطق مسکونی و گسترش خانه‌باغ‌های تفریحی از جمله مشکلاتی است که می‌تواند به تولید و اشتغال آسیب وارد کند.

وی بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دانش روز، کشاورزی را دانش‌بنیان کنیم تا از کمترین میزان زمین و آب، بیشترین بهره‌وری و تولید حاصل شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پرداخت زکات اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های شکرگزاری نعمت‌های الهی، پرداخت زکات محصولات کشاورزی و احشام است. هرچند در ظاهر بخشی از مال انسان پرداخت می‌شود، اما خداوند در مقابل آن برکت و افزایش روزی را وعده داده است.

وی افزود: در کنار تلاش، کار و تولید که از مهم‌ترین راه‌های فقرزدایی هستند، انفاق و کمک به نیازمندان نیز نقش مؤثری در کاهش فقر و گسترش برکت در جامعه دارد.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه همه نعمت‌ها از جانب خداوند است، تأکید کرد: نباید در محاسبات اقتصادی تنها به نگاه مادی بسنده کرد، بلکه باید به وعده‌های الهی در زمینه انفاق، زکات و برکت توجه داشت و خداوند را در همه امور مدنظر قرار داد.