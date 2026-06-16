به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابوالفضل امام صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بهاباد با تبیین جایگاه زکات در آموزه‌های دینی اظهار داشت: در آیات قرآن کریم، زکات همواره در کنار نماز مورد تأکید قرار گرفته که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این عبادت در کنار عبادت‌های فردی است.

وی افزود: زکات نه تنها یک فریضه اقتصادی، بلکه مکملی برای عبادت‌های فردی محسوب می‌شود و نقش مهمی در سلامت اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.

رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در ادامه از احیای شورای زکات و خانه‌های زکات روستایی در سطح استان خبر داد و گفت: با احیای خانه‌های زکات در روستاها، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی می‌توانند به عنوان بازوان توانمند نهادهای حمایتی با شناسایی دقیق خیران و نیازمندان، کمک‌های جمع‌آوری شده را در همان روستا و برای رفع چالش‌های بومی هزینه کنند.

حجت‌الاسلام امام هدف از اجرای این طرح را تمرکز بر نیازسنجی دقیق و توزیع عادلانه منابع عنوان کرد و ادامه داد: دهیاران و مسئولان شوراهای روستایی باید با مشارکت فعال در تشکیل این خانه‌ها، مسیر اجرای احکام الهی و رسیدگی به امور محرومان را هموارتر سازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش عملکرد سال گذشته اظهار داشت: در مجموع ۵۰۹ میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی در استان یزد جمع‌آوری شده که با اولویت‌بندی در حوزه‌های حمایتی هزینه شده است.

رئیس اداره اجرایی زکات استان یزد تصریح کرد: زکات جمع‌آوری شده در زمینه‌هایی همچون کمک به معیشت فقرا، تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، کمک به درمان بیماران، پرداخت کمک‌هزینه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، احداث مسکن مددجویی و سایر امور مربوط به محرومان هزینه می‌شود.

وی با استناد به روایات متعدد درباره برکات زکات گفت: پرداخت زکات نه تنها موجب حفظ مال و دارایی انسان از بلاها و نابودی می‌شود، بلکه سبب افزایش برکت در اموال و ایجاد آرامش و امنیت مالی در زندگی افراد نیز خواهد شد.

حجت‌الاسلام امام در پایان از اعضای ستاد زکات شهرستان بهاباد خواست با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت مشارکت‌های مردمی، جایگاه نماز و زکات به عنوان دو رکن مهم سلامت اجتماعی و عدالت اقتصادی در جامعه بیش از پیش تبیین شود.