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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

احیای خانه‌های زکات روستایی با هدف توزیع عادلانه در یزد

احیای خانه‌های زکات روستایی با هدف توزیع عادلانه در یزد

یزد - رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: خانه‌های زکات روستایی با جمع‌آوری و توزیع هدفمند زکات میان نیازمندان هر روستا نقش مهمی در تقویت مشارکت‌های مردمی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابوالفضل امام صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بهاباد با تبیین جایگاه زکات در آموزه‌های دینی اظهار داشت: در آیات قرآن کریم، زکات همواره در کنار نماز مورد تأکید قرار گرفته که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این عبادت در کنار عبادت‌های فردی است.

وی افزود: زکات نه تنها یک فریضه اقتصادی، بلکه مکملی برای عبادت‌های فردی محسوب می‌شود و نقش مهمی در سلامت اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.

رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در ادامه از احیای شورای زکات و خانه‌های زکات روستایی در سطح استان خبر داد و گفت: با احیای خانه‌های زکات در روستاها، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی می‌توانند به عنوان بازوان توانمند نهادهای حمایتی با شناسایی دقیق خیران و نیازمندان، کمک‌های جمع‌آوری شده را در همان روستا و برای رفع چالش‌های بومی هزینه کنند.

حجت‌الاسلام امام هدف از اجرای این طرح را تمرکز بر نیازسنجی دقیق و توزیع عادلانه منابع عنوان کرد و ادامه داد: دهیاران و مسئولان شوراهای روستایی باید با مشارکت فعال در تشکیل این خانه‌ها، مسیر اجرای احکام الهی و رسیدگی به امور محرومان را هموارتر سازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش عملکرد سال گذشته اظهار داشت: در مجموع ۵۰۹ میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی در استان یزد جمع‌آوری شده که با اولویت‌بندی در حوزه‌های حمایتی هزینه شده است.

رئیس اداره اجرایی زکات استان یزد تصریح کرد: زکات جمع‌آوری شده در زمینه‌هایی همچون کمک به معیشت فقرا، تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، کمک به درمان بیماران، پرداخت کمک‌هزینه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، احداث مسکن مددجویی و سایر امور مربوط به محرومان هزینه می‌شود.

وی با استناد به روایات متعدد درباره برکات زکات گفت: پرداخت زکات نه تنها موجب حفظ مال و دارایی انسان از بلاها و نابودی می‌شود، بلکه سبب افزایش برکت در اموال و ایجاد آرامش و امنیت مالی در زندگی افراد نیز خواهد شد.

حجت‌الاسلام امام در پایان از اعضای ستاد زکات شهرستان بهاباد خواست با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت مشارکت‌های مردمی، جایگاه نماز و زکات به عنوان دو رکن مهم سلامت اجتماعی و عدالت اقتصادی در جامعه بیش از پیش تبیین شود.

کد مطلب 6861662

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