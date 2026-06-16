ابراهیمی: ترویج فرهنگ زکات در بهاباد به یک رسالت دینی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بهاباد با اشاره به اهمیت محصولات کشاورزی در حوزه زکات اظهار داشت: گندم برای نظام اسلامی یک اولویت راهبردی محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از زکات نیز مربوط به حوزه کشاورزی و کشت گندم است؛ از این رو باید در زمینه ظرفیت‌سازی، حمایت از کشاورزان و ترویج فرهنگ زکات در این بخش اقدامات جدی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی شورای زکات، ترغیب و تشویق مردم به پرداخت زکات است، تصریح کرد: هر میزان که اعتماد عمومی افزایش یابد، مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر است.

امام جمعه بهاباد پرداخت زکات را از وظایف مهم شرعی دانست و افزود: همه مردم و مسئولان باید برای انجام این فریضه الهی و مؤثر، بیش از گذشته به وظایف دینی خود عمل کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه وضعیت پرداخت زکات در شهرستان بهاباد در حال حاضر نسبتاً مناسب است، بیان کرد: برای گسترش فرهنگ زکات در شهرستان باید این موضوع به یک دغدغه و رسالت دینی در سایه فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبدیل شود و در این میان نقش روحانیون در تبیین این مسئله بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغان دینی در مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه در ماه محرم باید بر پرداخت زکات و آثار و برکات آن تأکید کرده و مردم را در این زمینه آگاه کنند.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: پرداخت صحیح زکات موجب پاک شدن جامعه از فقر و تنگدستی می‌شود؛ مسائلی که زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌ها و آلودگی‌های اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت زکات نقش مهمی در پاکسازی جامعه از پیامدهای ناشی از فقر دارد.