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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

ابراهیمی: ترویج فرهنگ زکات در بهاباد به یک رسالت دینی تبدیل شود

ابراهیمی: ترویج فرهنگ زکات در بهاباد به یک رسالت دینی تبدیل شود

یزد - امام جمعه بهاباد گفت: گسترش فرهنگ زکات در بهاباد باید به یک دغدغه و رسالت دینی در سایه فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی مستمر تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بهاباد با اشاره به اهمیت محصولات کشاورزی در حوزه زکات اظهار داشت: گندم برای نظام اسلامی یک اولویت راهبردی محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از زکات نیز مربوط به حوزه کشاورزی و کشت گندم است؛ از این رو باید در زمینه ظرفیت‌سازی، حمایت از کشاورزان و ترویج فرهنگ زکات در این بخش اقدامات جدی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی شورای زکات، ترغیب و تشویق مردم به پرداخت زکات است، تصریح کرد: هر میزان که اعتماد عمومی افزایش یابد، مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر است.

امام جمعه بهاباد پرداخت زکات را از وظایف مهم شرعی دانست و افزود: همه مردم و مسئولان باید برای انجام این فریضه الهی و مؤثر، بیش از گذشته به وظایف دینی خود عمل کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه وضعیت پرداخت زکات در شهرستان بهاباد در حال حاضر نسبتاً مناسب است، بیان کرد: برای گسترش فرهنگ زکات در شهرستان باید این موضوع به یک دغدغه و رسالت دینی در سایه فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبدیل شود و در این میان نقش روحانیون در تبیین این مسئله بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغان دینی در مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه در ماه محرم باید بر پرداخت زکات و آثار و برکات آن تأکید کرده و مردم را در این زمینه آگاه کنند.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: پرداخت صحیح زکات موجب پاک شدن جامعه از فقر و تنگدستی می‌شود؛ مسائلی که زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌ها و آلودگی‌های اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت زکات نقش مهمی در پاکسازی جامعه از پیامدهای ناشی از فقر دارد.

کد مطلب 6861680

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