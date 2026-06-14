به گزارش خبرگزاری مهر، الهه طالبیعصر یکشنبه در شورای کشاورزی ضمن تبریک این هفته به فعالان بخش کشاورزی، مهم‌ترین چالش پیش روی این حوزه را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی حاصلخیز دانست.

وی دربارهٔ راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید با حضور به‌موقع و همکاری مسئولان محلی، در همان مراحل ابتدایی اقدام کنند. متأسفانه برخوردهای حین یا پس از اتمام ساخت‌وساز، اثربخشی لازم را ندارد و در بسیاری موارد اراضی به وضعیت اولیه خود بازنمی‌گردد.

بخشدار بلده آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی به‌موقع را نخستین و مهم‌ترین راهکار پیشگیری از این معضل برشمرد و افزود: همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کاربری اراضی و صیانت از سرمایه‌های ملی دارد.

طالبی در ادامه با اشاره به اقدامات مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهید معدن‌کن بلده، گفت: این مرکز در حوزه جذب و توزیع نهاده‌های دامی، تأمین کود شیمیایی، توسعه زیرساخت‌ها، پایش ساخت‌وسازها، اعطای تسهیلات و برگزاری کارگاه‌های آموزشی عملکرد مؤثری داشته است که جای تقدیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، خط قرمز ماست و هرگونه تهدید برای اراضی کشاورزی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است در پایان این دیدار که همزمان با هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، از مجتبی کمالی، رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهید معدن‌کن بلده، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.