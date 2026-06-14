حریق انبار ضایعات یک واحد نمدی دولت آباد پس از ۴ ساعت اطفا شد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی در انبار ضایعات یکی از واحدهای تولیدی نمد واقع در منطقه صنعتی دولتآباد، بلافاصله نیروهای امدادی و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: برای مهار این حریق، ۱۰ تیم آتشنشانی از شهرهای اصفهان، دولتآباد، حبیبآباد، شاپورآباد و دستگرد وارد عمل شدند و با پشتیبانی بیش از ۲۰ دستگاه خودروی اطفایی، آبرسان و امدادی، عملیات کنترل و خاموشسازی آتش را آغاز کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: پس از حدود چهار ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، حریق مهار شد و هماکنون آتشنشانان در حال انجام عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل حادثه هستند تا از بروز شعلهوری مجدد جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است، تصریح کرد: بررسی ابعاد حادثه و برآورد میزان خسارات وارده پس از پایان کامل عملیات و جمعبندی گزارشهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
شیشهفروش با اشاره به اهمیت منطقه صنعتی دولتآباد گفت: این منطقه با استقرار بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و کارگاه صنعتی در حریم شهر دولتآباد، یکی از پهنههای مهم صنعتی استان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز آن از سوی شهرداری دولتآباد ارائه میشود.
وی با اشاره به وقوع چندین مورد حریق و حادثه در سالهای اخیر در واحدهای مستقر در این منطقه افزود: با توجه به تکرار اینگونه حوادث، لازم است اقدامات پیشگیرانه، نظارتهای ایمنی و کنترل ضوابط ساختوساز و فرآیندهای تولید در واحدهای صنعتی با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: ضروری است ضوابط ساختمانی ویژه منطقه از سوی اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود و پس از طی مراحل قانونی و تصویب دفترچه ضوابط ساختمانی در کارگروههای ذیربط از جمله کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی، برای اجرا و اعمال نظارت به شهرداری دولتآباد ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: تقویت الزامات ایمنی، نظارت مستمر بر واحدهای صنعتی و اجرای دقیق ضوابط فنی و ساختمانی، نقش مؤثری در کاهش خطرات، پیشگیری از حوادث مشابه و ارتقای سطح ایمنی در این منطقه صنعتی خواهد داشت.
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