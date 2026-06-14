ترکیب تیم ملی بوکس مردان در جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، تیم‌های ملی بوکس زنان کشورمان با حضور ۲ ورزشکار، در دومین مرحله از رقابت‌های جام جهانی بوکس ۲۰۲۶ که از ۲۵ تا ۳۱ خردادماه در شهر گویانگ چین برگزار می‌شود، حضور پیدا خواهند کرد.

بوکس ایران با نام یادواره شهید اقتدار، دکتر علی باکویی دانشمند هسته ای در این رقابت ها حضور خواهد داشت.



ترکیب تیم مردان:



بخش مردان:

مهدی کاظمی (وزن ۵۵ کیلوگرم)

علی حبیبی‌نژاد (وزن ۶۵ کیلوگرم)

قاسم حمزه (وزن ۷۰ کیلوگرم)

محمد نورانی (وزن ۷۵ کیلوگرم)

امیر اسماعیلی (وزن +۹۰ کیلوگرم)



هدایت تیم ملی مردان بر عهده همایون امیری است و محمدرضا قارونی مربی تیم ملی مردان است که در این رقابت ها کنار ملی پوشان به مسابقات اعزام خواهند شد.