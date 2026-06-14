به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال بدون محکوم کردن نقض تعهداتش با ادامه تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان با اتخاذ موضعی منفعلانه و صرفا کلامی، نوشت: حمله امروز صبح به بیروت نباید اتفاق می‌افتاد، به خصوص در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم.

رئیس جمهور آمریکا که نخواست توحش صهیونیست ها علیه مردم لبنان و فلسطین را به یاد بیاورد، با طرح ادعایی مضحک و با جابجایی متجاوز با مظلوم ادعا کرد: اسرائیل حق دارد از خود در برابر تهدیدات دفاع کند، اما حمله‌ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی‌معنی بود، هیچ کس آسیب ندید، زخمی یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند.

ترامپ مدعی شد: ما بسیار نزدیک به توافقی (توافق ادعایی میان تهران و واشنگتن) هستیم که صلح را برای منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان می‌آورد و همه طرف‌ها باید عقب‌نشینی کنند.

وی با اتخاذ موضعی عوام فریبانه تلاش کرد تجاوزگری و غاصب بودن اشغالگران صهیونیست را اینگونه توجیه کند: دیگر نباید هیچ حمله‌ای از سوی اسرائیل در هیچ کجای لبنان صورت گیرد، اما هیچ طرف دیگری، از جمله حزب‌الله، نیز نباید حملات دیگری علیه اسرائیل انجام دهد. این می‌تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد - بیایید آن را خراب نکنیم!