به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مایک والتز نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل امروز یکشنبه در سخنانی ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ و (جی دی ونس) معاون رئیس جمهور کاملاً به امضای توافق طی امروز متعهد هستند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل به شبکه تلویزیوونی ای بی سی در این خصوص مدعی شد: واشنگتن اطمینان دارد توافق با ایران روز یکشنبه به امضا خواهد رسید.

مایک والتز ادعا کرد که جزئیات نهایی توافق با ایران از سوی تیم مذاکره‌ کننده اعلام خواهد شد، اما درباره محل و نحوه احتمالی امضای این توافق توضیحی ارائه نکرد.

گفتنی است که سایت شبکه الجزیره پیشتر در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد امروز یکشنبه توافق با ایران امضا شود چرا که مصادف با تولد هشتاد سالگی وی است. تحلیلگران معتقدند که این اقدام ترامپ در راستای سیاست های وی مبنی بر دستاوردسازی و مرتبط کردن آنها به خود او است. در مقابل تهران قصد ندارد چنین دستاورد نمادینی را به ترامپ بدهد به طوری که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد زمان امضای توافقنامه مشخص نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته تاکید کرد: طرف آمریکایی تاکنون بارها اعلام کرده که توافق امروز یا فردا نهایی می‌شود، در حالی که این قبیل اظهارات بیش از آنکه بیانگر واقعیت باشد، در راستای ایجاد فضا و القای روایت‌های خاص صورت می‌گیرد. از این رو، این اظهارات باید به‌عنوان بخشی از عملیات روانی آن‌ها تلقی شود، نه به‌عنوان مبنای معتبر اطلاع‌رسانی و تحلیل. بقایی با تاکید بر شفاف بودن سازوکار رسمی مذاکرات گفت: تکلیف مذاکرات روشن است؛ هم وزن و ترکیب تیم مذاکره‌کننده مشخص است، هم طرف مذاکره و هم میانجی. بنابراین، روایت‌هایی که تلاش می‌کنند از وجود مسیرهای غیررسمی یا افراد ناشناس در حاکمیت برای گفت‌وگو سخن بگویند، نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای ارزیابی روند دیپلماتیک باشد.