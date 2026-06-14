به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات ابراز امیدواری کرد که توافق احتمالی آمریکا و ایران، یک مسیر سیاسی موفقیت آمیزی را بگشاید.
قرقاش نوشت: ما به امضای توافق مورد انتظار میان واشنگتن و تهران نزدیک میشویم؛ توافقی که میتواند صفحه جنگ را ببندد و مسیر سیاسیای را بگشاید. امیدواریم که موفقیت آمیز باشد.
وی در ادامه نحوه برخورد مقامات امارات با این بحران و پیامدهای آن را ستود و خردورزی، ثابت قدمی وانعطاف پذیری ابوظبی را تحسین کرد.
قرقاش افزود که امارات هیچگاه جنگ طلب نبوده است و همواره خواهان صلح و ثبات خواهد ماند.
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