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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

قرقاش: امارات هیچگاه جنگ‌طلب نبوده است

قرقاش: امارات هیچگاه جنگ‌طلب نبوده است

مشاور رئیس امارات گفت: ما به امضای توافق مورد انتظار میان واشنگتن و تهران نزدیک می‌شویم؛ توافقی که می‌تواند صفحه جنگ را ببندد و مسیر سیاسی‌ای را بگشاید. امیدواریم که موفقیت‌آمیز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات ابراز امیدواری کرد که توافق احتمالی آمریکا و ایران، یک مسیر سیاسی موفقیت آمیزی را بگشاید.

قرقاش نوشت: ما به امضای توافق مورد انتظار میان واشنگتن و تهران نزدیک می‌شویم؛ توافقی که می‌تواند صفحه جنگ را ببندد و مسیر سیاسی‌ای را بگشاید. امیدواریم که موفقیت آمیز باشد.

وی در ادامه نحوه برخورد مقامات امارات با این بحران و پیامدهای آن را ستود و خردورزی، ثابت قدمی وانعطاف پذیری ابوظبی را تحسین کرد.

قرقاش افزود که امارات هیچگاه جنگ طلب نبوده است و همواره خواهان صلح و ثبات خواهد ماند.

کد مطلب 6860113

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    نظرات

    • موبافر IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      پای صهیونیست های جنگ طلب و کودک کش را به سرزمینتان باز می کنید و بازم می‌گویید بیگناهید؟ خجالت بکشید بی عرضه ها.

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