به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما، رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز در خصوص موضوع هسته ای ایران اعلام کرد: جای تردید وجود دارد که توافقی (میان تهران و واشنگتن) حاصل شود که به صورت چشمگیری با توافق هسته ای پیشین (توافق برجام در سال ۲۰۱۵) متفاوت باشد؛ توافقی که مدت‌ ها کارآمد بود تا اینکه ایالات متحده (در سال 2018 و توسط ترامپ) از آن خارج شد.

رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا ادامه داد: امیدوارم که بمباران‌ ها متوقف شوند تا مردم عادی بیش از این رنج نکشند. به یاد داشته باشیم که در ارتباط با مشکلات سیاست خارجی مان این تصور که با قلدری و بمباران می توانیم به راه حل دست یابیم، به نتیجه نمی رسد. اگرچه گاهی اوقات مطلوب به نظر برسد؛ اما واقعیت موضوع این است که باید با صرف وقت برای یافتن راهی در مسیر دیپلماسی تلاش کرد.

باراک اوباما، سپس تصریح کرد: بدین طریق لزوم آغاز جنگ از بین می رود. به نظر می رسد که اکنون این درس (تکیه بر دیپلماسی به جای جنگ) را باید بیاموزیم.