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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

فرمانده هوافضای سپاه در ایکس حساب رسمی ندارد

فرمانده هوافضای سپاه در ایکس حساب رسمی ندارد

دو حساب رسمی فرمانده هوافضای سپاه در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط ایکس مسدود شد و اکنون صفحه‌ای جعلی به نام سید مجید موسوی در این پلتفرم فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو حساب رسمی فرمانده هوافضای سپاه در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط ایکس مسدود شد و اکنون صفحه‌ای جعلی به نام سید مجید موسوی در این پلتفرم فعالیت می‌کند.

این صفحه هیچ ارتباطی با سردار موسوی ندارد. وی فقط در ویراستی و آپ‌اسکرولد فعالیت دارد.

کد مطلب 6860182
زهرا علیدادی

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