فرمانده هوافضای سپاه در ایکس حساب رسمی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو حساب رسمی فرمانده هوافضای سپاه در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط ایکس مسدود شد و اکنون صفحه‌ای جعلی به نام سید مجید موسوی در این پلتفرم فعالیت می‌کند.



این صفحه هیچ ارتباطی با سردار موسوی ندارد. وی فقط در ویراستی و آپ‌اسکرولد فعالیت دارد.