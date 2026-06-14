تعلل در اجرای مصوبات سفر استاندار تهران به پیشوا «غیرقابل توجیه» است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات این سفر، اجرای کامل تمامی بندهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان را خواستار شد و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی حق ندارند به دلیل مشکلات اداری یا اعتباری، اجرای این مصوبات را متوقف کنند.
او با بیان اینکه «تعلل در اجرای مصوبات قابل پذیرش نیست»، از مدیران خواست موانع موجود بر سر راه پروژهها را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران برطرف کنند و برای سرعتبخشی به کار، گزارشهای دقیقی از روند پیشرفت ارائه دهند.
این مقام استانداری، هدف از این پیگیریهای فشرده را «تبدیل مصوبات به اقدامات ملموس و بهرهمندی مردم پیشوا» عنوان کرد و خواهان تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای تسریع در اجرای پروژهها شد.
این هشدار در حالی اعلام میشود که معاونت عمرانی استانداری نیز پیشتر خواستار ارائه گزارش مستند از آخرین وضعیت پیشرفت هر یک از مصوبات شده بود.
به نظر میرسد مدیریت ارشد استان تهران در تلاش است تا پیش از پایان سال مالی، دستگاهها را برای پاسخگویی در قبال تعهدات شهرستانی تحت فشار قرار دهد.
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