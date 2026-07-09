به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با اشاره به اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در مناطق گرمسیری، اظهار کرد: جایگزینی کولرهای پنجره‌ای فرسوده با اسپیلت‌های با راندمان بالا، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار شبکه برق استان در روزهای اوج مصرف تابستان داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: با وجود این پیگیری‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هنوز به‌صورت عملیاتی وارد اجرای طرح نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان ادامه داد: در این راستا رایزنی‌ها برای آغاز فاز نخست در سال‌جاری ادامه دارد و برنامه این است که اجرای طرح با نصب پنج هزار کولر جدید در جزیره هرمز کلید بخورد.

وی در تشریح سازوکار اجرایی و مالی این طرح گفت: الگوی تعریف‌شده برای این پروژه بر پایه مکانیزم «گواهی صرفه‌جویی انرژی» طراحی شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، در این مدل سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مرحله نخست هزینه خرید و نصب کولرهای جدید را تقبل می‌کند و پس از نصب و تایید میزان کاهش مصرف، به میزان ظرفیت آزادشده و انرژی صرفه‌جویی‌شده، گواهی یا ظرفیت صرفه‌جویی انرژی دریافت می‌کند.

ساعدپناده یادآور شد: این گواهی‌ها در بورس انرژی قابلیت عرضه به صنایع بزرگ کشور را دارند؛ صنایعی که برای تامین برق پایدار خود به این ظرفیت نیازمندند و به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند اصل سرمایه و سود خود را به‌تدریج بازیابی کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده درباره نبود خروجی ملموس این طرح در استان، تصریح کرد: واقعیت این است که حجم سرمایه‌گذاری اولیه برای تعویض این تعداد کولر بسیار بالاست و با پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تاکنون سه سرمایه‌گذار بزرگ برای بررسی ظرفیت‌های این طرح به هرمزگان آمده‌اند و توضیحات فنی و برش‌های استانی پروژه به آنان ارائه شده است، اما هنوز این مذاکرات به قرارداد اجرایی منتهی نشده و تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله عملیاتی نشده‌اند.

ساعدپناه از ورود مدیریت عالی استان برای تسریع در روند جذب سرمایه‌گذار خبر داد و اظهار کرد: حدود ۲ هفته گذشته، استاندار هرمزگان مکاتبات و پیگیری‌های ویژه‌ای با رییس ساتبا انجام داده است تا مسیر اجرای طرح هموارتر شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد عملیاتی ما این بوده که به جای آغاز طرح با سقف ۱۰۰ هزار دستگاه، کار در مقیاس کوچک‌تر شروع شود؛ یعنی از هزار تا پنج هزار کولر، تا هم سرمایه‌گذار نسبت به بازگشت سرمایه اطمینان پیدا کند و نخستین نمونه موفق اجرایی در استان شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تاکید بر اهمیت راهبردی این طرح، گفت: صرفه‌جویی ۱۶۰ مگاواتی حاصل از تعویض ۱۰۰ هزار کولر فرسوده، معادل ظرفیت ۲ واحد نیروگاهی است.

ساعدپناه افزود: ساخت نیروگاه جدید برای تولید چنین ظرفیتی، نیازمند زمان طولانی و سرمایه‌گذاری سنگین دولتی است، در حالی که اجرای این طرح می‌تواند بدون ایجاد آلایندگی، ظرفیت قابل توجهی را در شبکه برق آزاد کند و همزمان هزینه مصرف مشترکان را نیز کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همچنین به مطالبه عمومی درباره رعایت عدالت در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند مطمئن باشند که دولت، صرفه‌جویی را از خود آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مصرف برق ادارات و دستگاه‌های دولتی به‌طور مستمر رصد می‌شود و هر اداره‌ای که خارج از ساعت اداری، سامانه‌های سرمایشی خود را خاموش نکند یا بیش از سقف تعیین‌شده مصرف داشته باشد، بدون اغماض با قطع برق مواجه می‌شود.

ساعدپناه اضافه کرد: این روند به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود تا شهروندان بدانند در مدیریت پیک مصرف تابستان، هیچ تبعیضی وجود ندارد.