به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به جایگاه ماه محرم در فرهنگ اسلام اظهار کرد: ماه محرمالحرام، ماه امام حسین(ع) و ماه احیای فرهنگ ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم است و بیش از ۱۴۰۰ سال است که شیعیان و محبان اهلبیت(ع) با برپایی مجالس عزاداری، یاد و نام سیدالشهدا(ع) را زنده نگه داشتهاند.
وی افزود: در همین راستا، بیش از ۳۰۰ مبلغ و مبلغه از استانهای مختلف کشور از جمله قم و مشهدواصفهان وتهران از دفترتبلیغات .معاونت تبلیغ حوزه ودفاتر مراجع معظم برای فعالیتهای تبلیغی در ماه محرم به هرمزگان اعزام خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه در استان قریب به یکهزار و ۲۳۰ هیئت مذهبی و موکب فعالیت دارند، تصریح کرد: حدود ۶۰۰ هیئت و مجموعه مذهبی در شهرستان بندرعباس مستقر هستند که در ایام محرم برنامههای عزاداری و فرهنگی متنوعی را برگزار خواهند کرد.
کاظمی با اشاره به شرایط منطقه و کشور گفت: امسال موضوع مقابله با استکبار جهانی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، بهویژه ۱۶۸ شهید دانشآموز و معلم شهرستان میناب و استان هرمزگان، در برنامههای محرم مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، تجمعات شبانه محرم در سراسر استان از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برگزار میشود و پس از آن نیز هیئتها، مساجد، تکایا و حسینیهها از ساعت ۲۱ تا ۲۴ برنامههای عزاداری خود را اجرا خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: در بندرعباس نیز تجمعات مردمی با محوریت هیئتهای مذهبی برگزار میشود و هر شب یکی از هیئتها میزبانی این برنامه را برعهده خواهد داشت. البته در برخی شهرستانها با توجه به شرایط و اقتضائات محلی، زمان و نحوه اجرای برنامهها ممکن است متفاوت باشد.
وی با اشاره به آمادگی دستگاهها و مجموعههای مردمی برای برگزاری مراسم محرم اظهار کرد: به برکت فعالیتهای قرارگاهی و هماهنگیهای صورتگرفته، ان شاءالله برنامههای محرم امسال با انسجام بیشتری برگزار خواهد شد و با توجه به شرایط کشور، شاهد حضور گستردهتر مردم در مراسم خواهیم بود.
کاظمی از برگزاری نشست «طلایهداران تبلیغ» با حضور روحانیون، مبلغین و مبلغات در آستانه ماه محرم خبر داد و گفت: نشستهای نخبگانی و جلسات ستادهای عملیات محرم نیز در شهرستانهای مختلف استان برگزار شده یا در حال برگزاری است.
وی برگزاری کاروانهای استقبال از محرم، مراسم بزرگ شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، آیین احلی من العسل، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، تجمع بزرگ هیئتهای مذهبی، شام غریبان و بزرگداشت سومین روز شهادت امام حسین(ع) را از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در ماه محرم امسال برشمرد.
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