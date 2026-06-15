آیت الله عبادی زاده: اجتماعات شبانه در هرمزگان همچنان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانهای، بر ضرورت برگزاری مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد و گفت: همه کمیتههای مردمی، هیئتهای مذهبی و نهادهای فرهنگی استان هرمزگان برای هماهنگی هرچه بهتر این رویداد بزرگ وارد میدان شدهاند.
امام جمعه بندرعباس با دعوت از تمام اقشار مردم برای حضور پرشور در مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم الشان و شهید انقلاب اسلامی افزود: همزمان با برگزاری مراسم اصلی در قم، مشهد مقدس و تهران، برنامههای نمادین و هماهنگی نیز در سطح استان هرمزگان برگزار خواهد شد تا عاشقان ولایت در سراسر استان هرمزگان بتوانند ارادت خود را به امام شهید امت نشان دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمگیری برای برگزاری تجمعات شبانه به صورت یکپارچه در کشور، بیان کرد: تا زمان اعلام نظر نهایی ستاد کشوری، مردم استان هرمزگان برای هماهنگی با دیپلماسی عمومی نظام، در صحنه حضور فعال خواهند داشت و اجتماعات به قوت خود برگزار خواهد شد.
نظر شما