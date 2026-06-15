وحدت شیعه و سنی، سد مستحکم در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان صبح دوشنبه در همایش بزرگ روحانیون، علما و مبلغان شیعه و سنی استان گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها در معرض توطئهها، فشارها و تهدیدهای گوناگون قرار گرفته اما با اتکا به رهبری، وحدت و ایمان مردم از همه این آزمونها سربلند بیرون آمده است.
وی با اشاره به همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب در گلستان افزود: این استان نمونهای موفق از وحدت، وفاق و همدلی میان شیعه و سنی است و این سرمایه ارزشمند باید بیش از پیش حفظ و تقویت شود.
استاندار گلستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در سفر به گلستان، وحدت و همدلی موجود در استان را مورد تحسین قرار دادند و آن را الگویی ارزشمند برای سایر مناطق کشور دانستند.
طهماسبی با اشاره به تحولات و حوادث سالهای اخیر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر انواع فشارها و اقدامات خصمانه دشمنان ایستادگی کرده و این مقاومت نتیجه همبستگی مردم، تدبیر رهبری و حضور آگاهانه نیروهای مؤمن و انقلابی در صحنه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، امروز تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی، عملیات روانی، شایعهپراکنی و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه قرار دادهاند، زیرا به خوبی میدانند که اختلاف و تفرقه میتواند خسارتهایی به مراتب سنگینتر از تهدیدات نظامی به همراه داشته باشد.
استاندار گلستان با بیان اینکه علما و روحانیون نقش مهمی در روشنگری جامعه دارند، گفت: ماه محرم فرصت مناسبی برای جهاد تبیین و آگاهسازی مردم نسبت به اهداف و نقشههای دشمنان است و باید از ظرفیت منابر، مساجد، حسینیهها و مراکز دینی در این مسیر بهره گرفت.
وی همچنین از تلاشهای شورای تأمین، دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی قدردانی کرد و افزود: هوشیاری و هماهنگی میان نهادهای مسئول موجب شده است تا هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه و ناامنی در استان با شکست مواجه شود.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی و حفظ وحدت ملی اظهار کرد: مسئولان استان با تمام توان در کنار مردم و علما قرار دارند و با همافزایی و همکاری، مسیر خدمترسانی و پیشرفت استان را با قدرت ادامه خواهند داد.
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