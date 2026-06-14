سردار جاویدان: هوشیاری مرزبانان سد محکمی در برابر توطئه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی فراجا به همراه فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با حضور در مناطق مرزی سومار، از یگان‌های مرزی این منطقه بازدید و وضعیت آمادگی عملیاتی مرزبانان را بررسی کرد.

سردار علی‌اکبر جاویدان در جریان این بازدید با اشاره به شرایط حساس منطقه و تداوم اقدامات خصمانه دشمنان، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای مرزبانی در حراست از مرزهای کشور تأکید کرد.

وی در ادامه با حضور در پاسگاه‌ها و نقاط مختلف مرزی، به‌صورت مستقیم با مرزبانان دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسائل خدمتی، عملیاتی و معیشتی آنان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از تلاش‌های مرزداران مستقر در مناطق مرزی گفت: مرزبانان با وجود شرایط سخت جغرافیایی و دوری از خانواده، با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه از مرزهای کشور حراست می‌کنند.

جاویدان هوشیاری، آمادگی رزمی و حضور مؤثر نیروهای مرزبانی را سدی مستحکم در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان دانست و افزود: اقتدار مرزبانان نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی مرزبانانی است که با ایثار و از خودگذشتگی اجازه نمی‌دهند کوچک‌ترین تعرضی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مرزداران هنگ مرزی سومار، بر تداوم آمادگی عملیاتی و ارتقای توان رزم نیروها برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد.