۲۸ قبضه کلت در مرز سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به‌کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه افزود: مرزداران در این عملیات‌ها پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۲۸ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت را کشف کنند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری شدند که تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها را جهت اقدامات تروریستی و ناامن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

جاویدان در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرزهای کشور تأکید کرد.