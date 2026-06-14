https://mehrnews.com/x3ckh3 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ کد مطلب 6860295 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ تجمع یاسوجیها در شبهای اقتدار به صد و ششمین شب رسید یاسوج-تجمع یاسوجیها در شبهای حماسه و اقتدار به صد و ششمین شب رسید. دریافت 57 MB کد مطلب 6860295 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور برچسبها یاسوج بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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