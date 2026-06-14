ثبت بیش از ۲۱۱ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به خدمات گسترده حوزه درمان در حج امسال اظهار کرد: از آغاز عملیات سلامت‌محور حج تا پایان روز ۲۴ خردادماه، نزدیک به ۲۱۱ هزار خدمت درمانی به زائران ایرانی ارائه شده که شامل ویزیت‌های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، خدمات پرستاری، نسخه‌های دارویی، خدمات دندانپزشکی و آزمایشگاهی بوده است.



وی افزود: در این مدت ۲۸۳ زائر برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان‌های سعودی اعزام شدند و تمامی اقدامات درمانی مورد نیاز آنان با هماهنگی کامل کادر پزشکی و مراکز درمانی عربستان انجام گرفت.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با قدردانی از تلاش کادر درمان و عوامل اجرایی حج، تصریح کرد: امسال در مکه مکرمه، مدینه منوره و مشاعر مقدسه خدمات گسترده و منظمی به زائران ارائه شد. اجرای طرح پیشگیرانه به ویژه در روز دهم ذی‌الحجه و همراهی کادر درمان، راهنمایان و عوامل اجرایی با زائران در مسیر رمی جمرات، نقش مؤثری در کاهش گرمازدگی و مشکلات جسمی زائران نسبت به سال‌های گذشته داشت؛ به‌گونه‌ای که امسال در مشاعر مقدسه هیچ مورد فوتی زایران ایرانی ثبت نشد.



مرعشی همچنین به وضعیت عمومی سلامت زائران اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح دسته بندی زایران به لحاظ وضعیت سلامت، بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات سنوات گذشته برطرف شد.



وی افزود: خوشبختانه امسال با شیوع گسترده بیماری خاصی مواجه نبودیم و عمده مراجعات درمانی مربوط به بیماری‌های تنفسی ناشی از سرماخوردگی‌های فصلی بود.



وی درباره برنامه‌ریزی برای حج ۱۴۰۶ نیز اظهار داشت: فرآیند فراخوان و جذب کادر درمان برای حج سال آینده از هم‌اکنون آغاز شده است تا با برنامه‌ریزی زودهنگام، امکان انتخاب، آموزش و سازماندهی نیروهای درمانی با کیفیت و آمادگی بیشتری فراهم شود.



پشتیبانی ۲۴ ساعته کادر درمان در حج ۱۴۰۵



همچنین دکتر علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت نیز با تشریح ظرفیت‌های درمانی مستقر در عربستان گفت: در حج امسال پنج درمانگاه و یک پلی‌کلینیک در مکه مکرمه و دو درمانگاه در مدینه منوره به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی کردند. همچنین در ایام تشریق، سه درمانگاه و یک پلی‌کلینیک در عرفات، پنج درمانگاه و یک پلی‌کلینیک در منا و یک تیم درمانی سیار در مزدلفه خدمات سلامت‌محور مورد نیاز حجاج را ارائه دادند.



معاون مرکز پزشکی حج و زیارت تأکید کرد: خدمات درمانی و سلامت‌محور تا زمان بازگشت آخرین گروه زائران ایرانی ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیت‌های پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مطلوب به حجاج در آماده‌باش کامل قرار دارند.