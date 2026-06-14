به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، رئیس ستاد مکه و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین وضعیت بازگشت ضیوف‌الرحمن به کشور، اظهار داشت: «عملیات انتقال زائران ایرانی به ایستگاه پایانی خود رسیده و طبق برنامه‌ریزی، تا ساعات پایانی امشب (یکشنبه ۲۴ خرداد) ۷۵۰ زائر باقی‌مانده با سه پرواز از فرودگاه جده راهی میهن اسلامی می‌شوند.»

جزئیات آخرین پروازهای بازگشت

رضایی گفت: پروازهای پایانی امشب سه پرواز به شماره 1679؛ ساعت 21:30 به مقصد گرگان (حامل 255 زائر)، شماره 1687؛ ساعت 22:30 به مقصد تهران (حامل 243 زائر) و شماره 1691؛ ساعت 23:۰۰ به مقصد تهران (حامل 252 زائر) می باشد.

بگفته وی، با انجام این پروازها، پرونده بازگشت زائرانی که مناسک حج خود را به سلامت به پایان برده‌اند، بسته خواهد شد.

تداوم خدمات‌رسانی تا خروج آخرین نفر

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با تأکید براینکه اولویت بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت صیانت از حقوق حجاج است، تصریح کرد: «هرچند بخش اعظم نیروهای ستادی و اجرایی با آخرین پروازها خارج می‌شوند، اما ستاد و مرکز پزشکی تا حضور آخرین نفر در صحنه هستند. درحال حاضر تنها یک زائر به دلیل بیماری در بیمارستان‌ عربستان بستری است که همسر ایشان نیز برای همراهی حضور دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «فعالیت دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان تعطیل نشده و این دفتر به طور مستمر پیگیر کلیه امور این زائر بیمار و همراه وی خواهد بود تا پس از بهبودی شرایط، تمهیدات بازگشت آنان به کشور فراهم شود.»

آمار نهایی فوتی‌ها

رئیس ستاد مکه در بخش دیگری از سخنان خود، آمار نهایی فوتی‌های عملیات حج ۱۴۰۵ را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: «با هماهنگی‌های صورت گرفته و رضایت خانواده‌ها، پیکر ۳ تن از این عزیزان در خاک عربستان به خاک سپرده شد و پیکر ۳ متوفای دیگر نیز جهت تشییع و تدفین به ایران اسلامی منتقل شده است.»

رضایی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جهادی تمامی بخش‌ها در عملیات حج ، بازگشت سلامت زائران به وطن را بزرگترین موفقیت برای مجموعه خادمان ضیوف‌الرحمن دانست.