پزشکیان: نقد حق جامعه است، اما تخریب به دور از مردانگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پرشکیان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ‏در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان یا گروه خاص.

وی افزود: دولت خود را موظف می‌داند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند. نمی‌توان از رزمندگانی که جان خود را برای دفاع از میهن در طبق اخلاص گذاشته‌اند انتظار ایستادگی داشت، اما در حوزه پشتیبانی، امکانات و نیازهای آنان را نادیده گرفت.

پزشکیان ادامه داد: مایه تأسف است افرادی که در چارچوب مأموریت‌های رسمی و با هدف صیانت از منافع ملی و عزت کشور در حال انجام وظیفه هستند، با برچسب‌هایی نظیر خیانت یا وطن‌فروشی مواجه شوند. نقد حق طبیعی جامعه است، اما تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.