به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای آخرین تمرین پیش از سفر به لس آنجلس با تشکیل حلقه اتحاد، در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی برای خوشحالی مردم ایران همقسم شدند.
امیر قلعهنویی با رمز «تا پای جان برای ایران» و «یا علی» و همنوایی ملیپوشان با این دو رمز از بازیکنان خود خواست تا آخرین نفس برای موفقیت «ایران» در جامجهانی مبارزه کنند.
مهدی طارمی نیز به نمایندگی از بازیکنان گفت که باید برای شادی مردم از بازی اول دست به دست هم دهیم و از الان تا پایان مسابقات با تمرکز کامل برای رسیدن به هدف تلاش کنیم.
ملیپوشان در آخرین تمرین خود در تیخوانا پیش از سفر به لسآنجلس با تشکیل حلقه اتحاد، برای موفقیت تیم ملی همقسم شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای آخرین تمرین پیش از سفر به لس آنجلس با تشکیل حلقه اتحاد، در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی برای خوشحالی مردم ایران همقسم شدند.
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