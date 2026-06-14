به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای برگزاری نخستین دیدارش در جام جهانی آماده می کند، صبح امروز به وقت تهران آخرین تمرین خود قبل از سفر به لس آنجلس را در کمپ تیخوانا برگزار کرد.

در این تمرین مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس مجلس سنای مکزیک حضور داشتند و از نزدیک در جریان تمرینات بازیکنان ایران قرار گرفتند. در ابتدای این تمرین، امیر قلعه‌نویی در حضور نایب رئیس سنای مکزیک و رییس سابق انجمن دوستی ایران و مکزیک از مهمان‌نوازی دولت و مردم مکزیک قدردانی کرد.



در این تمرین تمامی بازیکنان حضور داشتند و تمرینات کادرفنی را اجرا کردند. بازیکنان کشورمان امروز پس از خروج نمایندگان پرتعداد رسانه‌های خارجی، تمرینات تاکتیکی متنوعی را با توجه به شرایط فنی تیم نیوزیلند پشت سر گذاشتند.



دروازه‌بانان تیم ملی نیز تمرینات اختصاصی خود را با کادر فنی انجام دادند. تمرکز بر برنامه‌های تاکتیکی در دو فاز دفاع و حمله و تمرین ضربات ایستگاهی مهمترین بخش‌های تمرین آخر تیم ملی پیش از سفر به تیخوانا بود.



تیم ملی فردا عصر برای انجام دیدار برابر نیوزیلند عازم آنجلس خواهد شد.