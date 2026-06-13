آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۲۶

بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک از روز ۲۱ خرداد آغاز شده و تا روز ۲۱ تیر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ایران نیز در گروه G این رقابت ها با تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است که با توجه به ۴۸ تیمی بودن این رقابت ها از شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی برخودار است.

ملی پوشان فوتبال ایران در شرایطی راهی مکزیک شدند که ابتدا قرار بود کمپ محل اقامت آنها در آمریکا باشد اما به دلیل کارشکنی های کشور میزبان مسئولان فدراسیون تصمیم گرفتند این کمپ را به شهر تیخوانا مکزیک منتقل کنند.