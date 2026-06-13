به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال کشورمان که چند روزی است تمرینات خود را در تیخوانا مکزیک برگزار می کنند، برای سفر به آمریکا و برگزاری اولین دیدار با نیوزیلند با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها هنوز حل نشده است.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۴:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفا شهر لس‌آنجلس آمریکا به مصاف نیوزیلند می‌رود.

از این رو کادر اجرایی تیم ملی ایران برنامه سفر به آمریکا را در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت تا شروع مسابقه تنظیم کرده است تا اعضای تیم پس از صرف ناهار در کمپ تیخوانای مکزیک با دو دستگاه اتوبوس و سه ماشین سواری راهی فرودگاه شده و به لس آنجلس پرواز کند.

امیر قلعه نویی تصمیم دارد جلسه تمرینی تیم ملی قبل از بازی با نیوزیلند را در لس‌آنجلس برگزار کند تا تیم بتواند با شناخت بیشتر از محیط، برای اولین بازی آماده شود.

هومن افاضلی به دلیل عدم صدور روادید برای مهدی محمدنبی و مهدی خراطی نیز به عنوان مسئول اجرایی معرفی شده است تا امور سرپرستی را با هماهنگی با نبی مدیر اصلی تیم ملی انجام دهد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل