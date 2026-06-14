https://mehrnews.com/x3ckkV ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ کد مطلب 6860436 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ حضور با شکوه مردم شازند در صد و ششمین شب پایداری و مقاومت شازند- در این ویدئو حضور با شکوه مردم شازند در صد و ششمین شب پایداری و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6860436 کپی شد مطالب مرتبط طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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