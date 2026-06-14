https://mehrnews.com/x3ckj5 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6860346 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6860346 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی حماسهسازی محلاتیها در صدو پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و پنجمین شب اجتماع ساوجیها در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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