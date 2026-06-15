نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سیستم‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در سطح اراضی کشاورزی لرستان در راستای ارتقای بهره‌وری آب، اظهار داشت: در سال گذشته با استفاده از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی، حدود دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به سیستم‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در قالب قطره‌ای و بارانی مجهز شدند.

وی گفت: تعهدات سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراین‌رابطه طی سال گذشته به‌صورت ۱۰۰ درصدی تحقق پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: الان سطح آبیاری تحت‌فشار در اراضی کشاورزی لرستان به حدود ۶۲ هزار هکتار رسیده است.

صیادی، تصریح کرد: از مجموع ۱۸۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی لرستان، حدود ۶۲ هزار هکتار به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.