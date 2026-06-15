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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سیستم‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در سطح اراضی کشاورزی لرستان در راستای ارتقای بهره‌وری آب، اظهار داشت: در سال گذشته با استفاده از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی، حدود دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به سیستم‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در قالب قطره‌ای و بارانی مجهز شدند.

وی گفت: تعهدات سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراین‌رابطه طی سال گذشته به‌صورت ۱۰۰ درصدی تحقق پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: الان سطح آبیاری تحت‌فشار در اراضی کشاورزی لرستان به حدود ۶۲ هزار هکتار رسیده است.

صیادی، تصریح کرد: از مجموع ۱۸۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی لرستان، حدود ۶۲ هزار هکتار به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

کد مطلب 6860437

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