https://mehrnews.com/x3ckmg ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۵ کد مطلب 6860453 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۵ صد و پنج شب حماسه حضور در شهر زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6860453 کپی شد مطالب مرتبط کهورک سیستان و بلوچستان؛ گرمترین نقطه کشور کشف ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در جنوب سیستان و بلوچستان تشکیل کارگروه تنظیم بازار شهرستان زاهدان با محوریت مقابله با احتکار برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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