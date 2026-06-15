حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب به شهرستان ساوه اظهار کرد: این طرح مهم پس از سالها توقف، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته و بر اساس برنامهریزیها، عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری به اتمام میرسد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی حل مشکل آب شرب ساوه یکی از برنامههای اولویتهای دار بوده، افزود: این طرح در مجموع ۱۳۰ کیلومتر طول دارد و سالها مغفول مانده بود، بهگونهای که حتی یک متر از آن نیز اجرا نشده بود.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۰ تا حدود ۷۰ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده و حدود ۱۷ کیلومتر دیگر نیز پیمانکار آن مشخص شده و در حال اجراست، این بخش از پروژه با همکاری قرارگاه خاتمالانبیا در حال انجام است.
وی با اشاره به تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز پروژه گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، لولههای مورد نیاز نیز در ساوه تهیه میشود و در نشستی که به تازگی با وزیر مربوطه داشتیم، مقرر شد ورقهای فولادی مورد نیاز برای بخش باقیمانده پروژه تأمین و تزریق شود تا لولهها ساخته شوند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: قرارگاه خاتمالانبیا اعلام کرده است در صورت تأمین بهموقع ورقهای فولادی، این پروژه تا پایان سال تکمیل و حدود ۴۰ کیلومتر باقیمانده نیز به بهرهبرداری میرسد که این موضوع گام مهمی در حل مشکل آب شرب ساوه خواهد بود.
نظر شما