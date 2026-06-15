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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

خط انتقال آب ساوه تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود

خط انتقال آب ساوه تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود

ساوه- نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده خط انتقال آب ساوه تا پایان سال جاری بسته می‌شود.

حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب به شهرستان ساوه اظهار کرد: این طرح مهم پس از سال‌ها توقف، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی حل مشکل آب شرب ساوه یکی از برنامه‌های اولویت‌های دار بوده، افزود: این طرح در مجموع ۱۳۰ کیلومتر طول دارد و سال‌ها مغفول مانده بود، به‌گونه‌ای که حتی یک متر از آن نیز اجرا نشده بود.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۰ تا حدود ۷۰ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده و حدود ۱۷ کیلومتر دیگر نیز پیمانکار آن مشخص شده و در حال اجراست، این بخش از پروژه با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال انجام است.

وی با اشاره به تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز پروژه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، لوله‌های مورد نیاز نیز در ساوه تهیه می‌شود و در نشستی که به تازگی با وزیر مربوطه داشتیم، مقرر شد ورق‌های فولادی مورد نیاز برای بخش باقی‌مانده پروژه تأمین و تزریق شود تا لوله‌ها ساخته شوند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرده است در صورت تأمین به‌موقع ورق‌های فولادی، این پروژه تا پایان سال تکمیل و حدود ۴۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز به بهره‌برداری می‌رسد که این موضوع گام مهمی در حل مشکل آب شرب ساوه خواهد بود.

کد مطلب 6860487

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