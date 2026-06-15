حمله پهپادی اوکراین به بندری در کراسنودار؛ یک کشته و سه زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، بنیامین کوندراتیف، استاندار منطقه کراسنودار روسیه اعلام کرد: پهپادهای اوکراینی بامداد امروز منطقه «تمریوک» را هدف قرار دادند.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «مکس» نوشت: بقایای پهپادهای ساقط شده باعث وقوع آتشسوزی در بندر دریایی این منطقه شد که در نتیجه آن یک نفر جان خود را از دست داد و بر اساس اطلاعات اولیه سه نفر دیگر نیز زخمی شدند که هماکنون تحت درمان قرار دارند.
کوندراتیف افزود: عملیات مهار آتشسوزی با مشارکت ۹۶ نیروی امدادی و بیش از ۳۰ دستگاه تجهیزات در حال انجام است و نیروهای اضطراری و خدمات ویژه همچنان در محل حادثه فعالیت دارند.
بر اساس گزارشها، نیروهای اوکراینی به طور مداوم مناطق مرزی و برخی زیرساختها در داخل خاک روسیه را با استفاده از پهپادها و موشکها هدف قرار میدهند.
در مقابل، ارتش روسیه اعلام کرده است: حملات خود را با استفاده از سلاحهای هدایتشونده دقیق از هوا، دریا و زمین و همچنین پهپادها، علیه تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی اوکراین انجام میدهد.
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