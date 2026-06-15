https://mehrnews.com/x3cknj ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۳ کد مطلب 6860504 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۳ مردم آزادشهر در اجتماع شبانه گرد هم آمدند آزادشهر-اجتماع شبانه آزادشهر با حضور پرشور شهروندان و همراهی اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6860504 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۰۷؛ تداوم حضور مردمی در خیابانهای شهر تاکستان؛ صدوهفتمین برگ از دفتر حضور مردم ورق خورد رامیانیها در اجتماع شبانه به استقبال ماه محرم رفتند ضیاءآباد همچنان در صحنه؛ روایت شب صد و هفتم از همدلی مردم آبگرم؛ ۱۰۷ شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند آبیک؛ صدوهفتمین شب حضور و تداوم یک روایت مردمی برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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