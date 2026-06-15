فلاح: رمز پیروزی در برابر نظام سلطه وحدت حول محور ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم رشت بر ضرورت بازشناسی جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی تأکید کرد و با بیان اینکه نظام سلطه به ویژه آمریکا دوران افول خود را سپری می‌کند، اظهار کرد: کشورمان با دارا بودن درصد قابل توجهی از منابع زیرزمینی دنیا، متأسفانه نتوانسته از این مزیت برای حل معیشت مردم بهره لازم را ببرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با انتقاد از عدم اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: تأکیدات مکرر رهبر انقلاب از سال ۱۳۹۲ تاکنون در این زمینه، متأسفانه توسط برخی مسئولان وقت به طور کامل عملیاتی نشد که بخشی از مشکلات اقتصادی ریشه در همین قصور دارد.

فلاح با اشاره به فرمایشات امام شهید مبنی بر خط قرمز بودن انرژی هسته‌ای برای ایران، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای عمل کند که دشمن جرأت تهدید هسته‌ای را نداشته باشد لذا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز کمرنگ شود.

وی همچنین بر لزوم وحدت همه قوا حول محور ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: نهادهای تصمیم‌گیرنده شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هماهنگ و همدل عمل کنند تا دشمن نتواند از اختلافات سوءاستفاده نماید.

فلاح با اشاره به استقامت جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، از وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی خواست تا با اقتدار از مقاومت اسلامی پشتیبانی کند.

وی تصریح کرد: ترکیب مجاهدت‌های رزمندگان در میدان و دیپلماسی مقتدرانه، رمز پیروزی‌های جبهه مقاومت بوده است.

این نماینده مجلس در پایان خواستار حضور بی‌واسطه نمایندگان در میان مردم و پیگیری میدانی مشکلات شد و گفت: مردم شریف ایران همواره نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌های دشمنان، صبور و مقاوم هستند و مسئولان نیز باید قدردان این سرمایه عظیم ملی باشند.