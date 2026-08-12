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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

فلاح: زنده نگه داشتن یاد شهدا تداوم راه انقلاب و ولایت است

فلاح: زنده نگه داشتن یاد شهدا تداوم راه انقلاب و ولایت است

شفت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان را تداوم راه انقلاب و ولایت دانست و گفت: شهدا با خون خود، استقلال و عزت کشور را تضمین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت یازده شهید والامقام دهستان نصیرمحله شفت، با تسلیت ایام، مقام شهید و شهادت را از والاترین جایگاه‌ها نزد خداوند دانست و اظهار کرد: شهادت هدیه‌ای الهی و مقامی بلندمرتبه برای بندگان خداست.

وی با اشاره به دوران زندگی امیرالمؤمنین(ع)، فرهنگ ایثار و شهادت را از شاخصه‌های اصلی جهاد و عالی‌ترین درجه شناخت حق از باطل عنوان کرد و افزود: ایمان و ولایت‌مداری از مهم‌ترین ویژگی‌های شهیدان و افتخاری بزرگ برای امت اسلامی است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه گفت: مردم همواره از مسئولان جلوتر بوده‌اند و انقلاب اسلامی ایران در تاریخ اسلام نمونه‌ای کم‌نظیر از ایستادگی و دفاع همه‌جانبه مردم از انقلاب و ولایت به شمار می‌رود.

فلاح با یادآوری فرمایشات رهبر کبیر انقلاب درباره جایگاه امت اسلامی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایمان، ایستادگی و حضور خود در صحنه، نشان داده است که در دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایت، استوار و پایدار است.

وی در پایان با اشاره به جنگ رمضان تأکید کرد: انتقام خون رهبر شهید امت و دیگر شهیدان را از دشمن خواهیم گرفت و از این خون‌های پاک نخواهیم گذشت.

گفتنی است دهستان نصیرمحله از توابع بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت در استان گیلان است که ۱۱ شهید والامقام را تقدیم نظام و انقلاب کرده و مراسم یادواره شهدای این دهستان هر ساله همزمان با ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، در مسجد محل برگزار می‌شود.

کد مطلب 6915270

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