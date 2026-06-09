فلاح: پاسخ ایران به تهدید ترامپ آماده‌ باش موشکی است

مهدی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مبنی بر سرنگونی بالگرد این کشور توسط ایران و تهدید به پاسخگویی، اظهار کرد: این سناریوی هالیوودی نه تنها نشانه استیصال و توهم دشمن است، بلکه بار دیگر ثابت کرد که آمریکا هنوز قدرت واقعی ایران را درک نکرده است.
وی افزود: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تهدید پوچ و مضحک، چیزی جز افزایش آمادگی رزمی و اعلام آمادهباش موشکی نیروهای مسلح نیست. موشکهای دقیقزنی ایران در سکوی پرتاب هستند و چشم بیدار سربازانمان لحظهای از رصد تحرکات دشمن غافل نمیماند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش، سپاه پاسداران و فراجا، مقتدرانه در آمادهباش کامل به سر میبرند و کوچکترین خطای محاسباتی دشمن، با پاسخی کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
فلاح با اشاره به توان بازدارندگی بینظیر ایران گفت: ترامپ و تیمش بدانند که هیچ سناریویی، هیچ تهدیدی و هیچ توطئهای علیه ایران کارساز نخواهد بود. امروز نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارند و اجازه نمیدهند هیچ متجاوزی به حریم این مرز و بوم نزدیک شود.
وی تأکید کرد: اقتدار ایران خط قرمز ماست و از خون شهدا، رشادت رزمندگان و رهبری داهیانه فرمانده کل قوا نشأت میگیرد. ترامپ بهتر است به جای حرفهای بیربط، به فکر افکار عمومی آمریکا باشد که دیگر حرفهای توهمزده او را باور نمیکنند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران پشت سر نیروهای مسلح خود ایستاده است و هیچ تهدیدی نمیتواند اراده پولادین این ملت را متزلزل کند. پاسخ ما به هر تهدیدی، آمادهباش موشکی و آمادگی برای دفاع تمامعیار از کیان ایران است.
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