فلاح: امروز ایران به یک الگوی مقاومت در دنیا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه سه‌شنبه در قرارگاه رسانه‌ای شهید علی محمد نایینی رشت در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ۶۶ شب است که مردم مبعوث شده و امت ایران اسلامی در صحنه به عنوان مدافع انقلاب و ارزش‌های نظام اسلامی، پای میدان هستند و از ولایت و حرم الهی دفاع می‌کنند.

وی گفت: پس از پیروزی و نصر قریب امت اسلامی تکالیف مهمی بر دوش مسئولان و مردم مبنی بر مطالبه عمومی قرار دارد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه تحت رهبری مقتدر، در حوزه دیپلماسی و نظامی دغدغه نداریم و این دستاوردها حاصل عنایات الهی و همت نیروهای نظامی است.

فلاح ضمن تاکید بر لزوم مطالبه فرهنگی افزود: امروز ایران ما به یک الگوی مقاومت در دنیا تبدیل شده‌ است اما این الگو نیازمند پیوست فرهنگی در راستای نهضت روایتگری است.

وی با بیان اینکه امروز باید از دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای نظارتی مطالبه داشته باشیم گفت: این مسئله به عنوان دغدغه امام شهید بوده است لذا این مسیر با شهید آوینی در دفاع مقدس ماندگار شد و با شهید نایینی ادامه‌دار شده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جبهه مقاومت مترصد پیوست رسانه‌ای است و امروز این تکلیف مهم یعنی انتقال پیام فرهنگی نظام اسلامی بر دوش اصحاب رسانه است و اهمیت آن امروز کمتر از تقابل نظامی و دیپلماسی نیست و جبهه مقاومت را تقویت خواهد کرد.

فلاح بر اهمیت بانکداری اسلامی و اصلاحات اقتصادی تاکید و عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید بهره بانکی صفر گردد و سفره مردم طیب و طاهر شود اما امروز شاهد رخنه نفوذی‌هایی در این‌ حوزه هستیم که مانع از تحقق منویات رهبری می‌شوند.

وی در ادامه افزود: رهبر شهید قریب به بیست سال در حوزه اقتصادی تاکید فراوان داشتند اما تاکنون این روند محقق نشده است لذا نیازمند اصلاحات اقتصادی در راستای تحقق پویایی چرخه تولید در کشور هستیم که با مطالبه مردم و زبان گویای رسانه امکان تحقق این مسئله وجود دارد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رسانه انقلاب اسلامی، مطالبه‌گر است و در صورت شکل‌گیری این روند، مردم از تمام مسئولین مطالبه‌گر خواهند بود تا چرخه مدیریتی در زیر سایه دیدگاه اسلامی شکل بگیرد.

فلاح در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر با شهید آوینی آغاز شده و با شهید نایینی ادامه‌دار خواهد بود تا روزی که این پرچم به دست صاحب اصلی برسد و بدانیم که این پیروزی حاصل خون پاک ۳۰۰ هزار شهید و امام شهدا در طول ۳۷ سال زعامت ایشان است.