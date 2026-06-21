محورهای بیانیه مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزرای خارجه کشورهای مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز یکشنبه در قاهره برگزار شد.

بر اساس اعلام این رسانه، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این نشست حضور داشتند.

وزرای خارجه ۴ کشور در خصوص حمایت از ثبات در منطقه و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا نیز گفتگو کردند.

وزرای خارجه کشورهای مذکور با صدور بیانیه ای مشترک بر اهمیت دستیابی سریع به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن تأکید کردند.

در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: تلاش‌های جاری باید نگرانی‌ ها و ملاحظات کشورهای منطقه را نیز در نظر بگیرد.