استقبال اسپانیا از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد، ما از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرده و از تلاش های میانجی گران در این خصوص قدردانی می کنیم.

وی اضافه کرد، آزادی حرکت کشتی ها و امنیت آنها در تنگه هرمز ۲ مسئله مهم به شمار می رود.

وزیر خارجه اسپانیا بیان کرد، می توان از طریق گفتگو و مذاکره مسائل فیمابین را حل و آتش بس از جمله در لبنان را تضمین کرد.

لازم به ذکر است تاکنون کشورهای زیادی در سراسر جهان از جمله پاکستان، قطر، ترکیه، استرالیا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و ایتالیا از توافق مذکور استقبال کرده اند.