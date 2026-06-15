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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۶

استقبال اسپانیا از توافق ایران و آمریکا

استقبال اسپانیا از توافق ایران و آمریکا

وزیر خارجه اسپانیا نیز از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد، ما از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرده و از تلاش های میانجی گران در این خصوص قدردانی می کنیم.

وی اضافه کرد، آزادی حرکت کشتی ها و امنیت آنها در تنگه هرمز ۲ مسئله مهم به شمار می رود.

وزیر خارجه اسپانیا بیان کرد، می توان از طریق گفتگو و مذاکره مسائل فیمابین را حل و آتش بس از جمله در لبنان را تضمین کرد.

لازم به ذکر است تاکنون کشورهای زیادی در سراسر جهان از جمله پاکستان، قطر، ترکیه، استرالیا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و ایتالیا از توافق مذکور استقبال کرده اند.

کد مطلب 6860571

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