به گزارش خبرنگار مهر، شهلا شاهمنصوری صبح دوشنبه در نشست مسئولان شهرستان اظهار کرد: اداره بهزیستی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد و خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات تخصصی به شهروندان و افراد نیازمند هستند.

وی با اشاره به وضعیت کودکان کار افزود: بسیاری از این کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها ناچار به کار هستند و لازم است با حمایت‌های معنوی، اجتماعی و اقتصادی زمینه کاهش این آسیب فراهم شود.

شاهمنصوری پدیده تکدی‌گری را از دیگر چالش‌های اجتماعی برشمرد و گفت: حضور متکدیان در سطح شهر چهره نامناسبی ایجاد کرده و نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی این موضوع هستیم.

سرپرست اداره بهزیستی رامسر با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی برای زوج‌های جوان تصریح کرد: آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت روابط خانوادگی و مهارت‌های فردی و اجتماعی از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت داوطلبانه برای جوانان برگزار می‌شود.

وی کاهش تاب‌آوری در میان نوجوانان را یکی از عوامل بروز خشم و خشونت دانست و افزود: تک‌فرزندی، تغییرات اجتماعی و ضعف مهارت‌های ارتباطی موجب کاهش آستانه تحمل در میان نوجوانان شده است و آموزش باید از خانواده‌ها و اولیا آغاز شود.

شاهمنصوری در ادامه به اجرای طرح‌های پاترا و پازک در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای مهارت‌های فردی، افزایش آگاهی خانواده‌ها و توانمندسازی گروه‌های هدف اجرا می‌شود.

وی نبود مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان در شهرستان را یکی از معضلات مهم دانست و اظهار کرد: با توجه به کاهش سن اعتیاد و مشاهده موارد مصرف مواد مخدر در سنین زیر ۱۸ سال، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای درمان و بازتوانی بانوان ضروری است.

سرپرست اداره بهزیستی رامسر با اشاره به اجرای طرح‌های مارال و خاتم افزود: این طرح‌ها با هدف پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارت‌های خودمراقبتی، افزایش آگاهی عمومی و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در گروه‌های مختلف جامعه اجرا می‌شوند.

وی از اجرای طرح‌های محله‌محور و سلام محله در پنج منطقه شهرستان رامسر خبر داد و گفت: در این طرح‌ها مشاوران و کارشناسان بهزیستی به‌صورت میدانی در محلات حضور یافته و خدمات مشاوره‌ای و آموزشی ارائه می‌کنند.

شاهمنصوری طرح مشترک بهزیستی، جمعیت هلال احمر و شبکه بهداشت با عنوان سنجش روان را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام مشکلات روانی و اجتماعی و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها در جامعه اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات تخصصی در سه سطح خفیف، متوسط و شدید ارائه می‌شود و کلاس‌های آموزشی مرتبط نیز به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دارد.

سرپرست اداره بهزیستی رامسر در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود شهرستان گفت: در رامسر شش مرکز آموزشی وابسته به بهزیستی، یک مرکز مددکاری اجتماعی و همچنین مراکز روانپزشکی و نگهداری بیماران دارای اختلالات روانی فعال هستند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه بهره‌برداری کرد.