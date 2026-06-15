معاون استاندار بوشهر: زنجیره توسعه در استان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی راد صبح دوشنبه در گردهمایی مشترک بخشداران استان بوشهر که به میزبانی فرمانداری شهرستان دشتی برگزار شد اظهار کرد: دولت چهاردهم توانسته است با رویکردهای امیدآفرین، فضای اجتماعی و مدیریتی کشور را تقویت کند و مدیران دستگاه هایی اجرایی را به ارائه خدمات مطلوب در راستای تکریم و رضایت ارباب رجوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود مکلف کرده است.

وی افزود: قطعا گذر از این شرایط در مسیر اقتدار کشور علاوه بر نعمت دارا بودن نیروهای مسلح پرافتخار مدیون حضور، همراهی و حمایت مردم عزیزمان است و وظیفه کارگزاران دولت چهاردهم علاوه بر ایجاد روحیه امیدبخش در جامعه، رویکردی جدی در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم است و باید همه از تمام ظرفیت های موجود برای بهبود شرایط استفاده کنیم و این مورد تاکید استاندار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همچنین تاکید داشتند به منظور تحقق مطلوب برنامه ها و ماموریت های محوله توجه به آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های فردی برای همه مدیران و کارکنان الزامی است و بخشداران هم باید با جدیت به این موضوع توجه کنند.

اسلامی راد همچنین بر رعایت سلسه مراتب اداری و تشریفات سازمانی برای حکمرانی مطلوب در شان کارگزار دولت چهاردهم تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی عملکرد دولت تصریح کرد: ما علاوه بر اینکه می بایست تلاش کنیم تا با برنامه ریزی مدون عملکرد مطلوبی داشته باشیم، ضرورت دارد خدمات دولت و اقدامات انجام شده را نیز از مسیرهای مختلف و به شکل مطلوب اطلاع رسانی کنیم. لذا تبیین برنامه ها و بیان دستاوردها و خدمات دستگاه‌های اجرایی در جامعه یک امر ضروری است.

ایجاد مرکز هماهنگی انرژی در بوشهر

معاون استاندار بوشهر بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: این موضوع از تأکیدات رئیس‌جمهور محترم و نماینده عالی دولت استاندار بوشهر است و باید در همه دستگاه‌های اجرایی بویژه در فرمانداری ها و بخشداری ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اسلامی راد از ایجاد مرکز هماهنگی انرژی در ساختار استانداری بوشهر خبر داد و گفت: راه‌اندازی این مرکز اقدام مهم و مؤثری است که در این دولت به عنوان یک مطالبه جدی با پیگیری های مستمر استاندار انجام گرفته و می‌تواند نقش بسزایی در حاکمیت و تمرکز قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در جهت تحقق برنامه‌ های توسعه محوری استان داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر با اشاره به راه‌اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر افزود: این اتفاق که با پیگیری های مستمر استاندار بوشهر به عنوان هدیه دولت وفاق ملی در شب عید سعید غدیر خم به مردم استان بوشهر می تواند زنجیره مکمل توسعه همه جانبه و پایدار استان باشد که امید است با راه اندازی تمام ابعاد آن مزایای قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد و به عنوان یک مولفه مهم و اثر گذار در اقتصاد استان سهم بسزایی خواهد داشت.

وی افزود: امسال همچون سال گذشته در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیگیری های موثری انجام و در ادامه نیز در دستور کار قرار دارد تا با تعیین اعتبارات مصوب تعمیر و تجهیز برای فرمانداری ها و بخشداری ها و سپس تخصیص مناسب، شاهد آن باشیم تا کاستی های فرمانداری ها و به ویژه بخشداری ها برطرف شود.