قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پیشنهاد تخصیص «کمک‌ْیارانه تحصیل دانش‌آموزان» برای جبران آموزش، تثبیت یادگیری و حمایت از خانواده‌ها در تامین بخشی از نیازهای ضروری تحصیل به وزارت آموزش و پرورش داده شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی گذشته و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها بیان کرد: به دلیل وضعیت خاص کشور و برگزاری کلاس‌ها به صورت تلفیقی (حضوری و غیرحضوری)، بخشی از فرایند آموزش دانش‌آموزان در بستر غیرحضوری انجام شد؛ در حالی که تجربه‌های جهانی و مطالعات آموزشی نشان می‌دهد کیفیت یادگیری در آموزش غیرحضوری، هرگز جایگزین کامل آموزش حضوری و تعامل مستقیم دانش‌آموز با معلم و همکلاسی‌ها نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اجرای برنامه‌های تقویتی، جبرانی و تثبیت یادگیری در تابستان پیش‌رو و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: این اقدام می‌تواند بخشی از افت یا شکاف‌های آموزشی ایجادشده در سال تحصیلی گذشته را جبران کند و دانش‌آموزان را برای ورود موفق به سال تحصیلی جدید آماده سازد.

شریفی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود بر خانواده‌ها تصریح کرد: با وجود حمایت‌های دولت از طریق یارانه‌ها و کالابرگ‌ها، همچنان بخش قابل توجهی از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های مرتبط با تحصیل فرزندان خود با محدودیت مواجه‌اند و این مسئله می‌تواند بر دسترسی برابر دانش‌آموزان به فرصت‌های یادگیری و مهارت‌آموزی اثر منفی بگذارد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد دولت در امتداد سیاست‌های حمایتی خود از خانواده‌ها، اعتبار ویژه‌ای با عنوان «کمک‌یارانه تحصیل دانش‌آموزان» به میزان پیشنهادی دو میلیون تومان برای هر دانش‌آموز اختصاص ده اعتباری که به صورت مستقیم و هدفمند در اختیار مدارس قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: این اعتبار می‌تواند در دو محور اساسی هزینه شود؛ محور نخست، فراهم‌سازی زمینه اجرای برنامه‌های حضوری جبرانی، تقویتی و تحکیم یادگیری در ایام تابستان و محور دوم، حمایت از خانواده‌ها در تأمین بخشی از نیازهای ضروری آموزشی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی، از جمله نوشت‌افزار، دفتر، کتاب، پوشاک و لباس فرم است که تا سقف ۵۰ درصد اعتبار تخصیصی، با نظارت انجمن اولیا و مربیان و مدیر مدرسه قابل استفاده خواهد بود.

شریفی در ادامه ز آغاز پویش فرهنگی ـ آموزشی «کتاب‌ها دوباره جان می‌گیرند» با هدف کاهش مصرف کاغذ، صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی خبر داد.

‌آموزشی سالم و قابل استفاده دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی طراحی شده است تا پس از بررسی، دسته‌بندی و ساماندهی، در اختیار دانش‌آموزان سال آینده قرار گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تحصیلی خانواده‌ها، موجب تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در میان دانش‌آموزان خواهد شد.

شریفی با اشاره به تجارب موفق جهانی در استفاده مجدد از کتاب‌های درسی افزود: این اقدام ضمن کمک به صرفه‌جویی اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست، به ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش رفتارهای مسئولانه در مدارس کمک می‌کند.

وی در ادامه اهداف پویش را شامل کاهش هزینه‌های تحصیل، کاهش مصرف کاغذ و حفظ محیط‌زیست، ترویج فرهنگ همکاری و مسئولیت‌پذیری، ایجاد بانک کتاب‌های قابل استفاده مجدد و تقویت حس ارزشمندی در دانش‌آموزان اهداکننده عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بر ضرورت اجرای شفاف و منظم مراحل جمع‌آوری، بررسی و توزیع کتاب‌ها تأکید کرد و افزود: کتاب‌های غیرقابل استفاده باید به مراکز بازیافت تحویل داده شود و حتی می‌توان درآمد حاصل از بازیافت را برای تجهیز کتابخانه مدرسه یا تشویق دانش‌آموزان اهداکننده هزینه کرد.