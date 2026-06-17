به گزارش خبرنگار مهر، «اسرار الهی» عنوان یکی از آثار تازه منتشر شده در فرآیند تهیه و تولید آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی تعدادی از هنرمندان پیشگام موسیقی کلاسیک ایرانی و خوانندگی علی رستمیان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«صنم» با شعر و آهنگ عارف قزوینی و تنظیم پرویز مشکاتیان، «فغان که شب ها» به آهنگسازی حبیب الله بدیعی و تنظیم حسن تفضلی، «آواز اسرار الهی» با غزل حافظ و نوازندگی سه تار احسان مسعودیان پور، «درد عشق» به آهنگسازی همایون خرم و تنظیم محمدرضا رستمیان، «بشین کنارم» براساس موسیقی و شعر منطقه خراسان با تنظیم مهرداد دلنوازی، «توشه عمر» با شعر معینی کرمانشاهی و آهنگسازی مهدی مفتاح قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

علی رستمیان از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی در شهر اصفهان به دنیا آمد. او آموزش آواز را نزد جلال‌الدین تاج اصفهانی آغاز کرد. این هنرمند ردیف‌های موسیقی ایرانی را نزد محمود کریمی آموخت و از آموزش‌های محمدرضا شجریان، حسن کسائی، حسین علیزاده و هوشنگ ابتهاج نیز استفاده کرد. پس از آشنایی فرامرز پایور با علی رستمیان در سال ۱۳۶۳، همکاری علی رستمیان با گروه اساتید آغاز شد که حاصل این همکاری، آلبوم‌های «چهار باغ»، «مویه»، «حکایت دل» و «ارغوان» بود.

«نوبهار»، «گنج صبوری» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان، «بوی پرچین» با همراهی سوسن اصلانی، «از بودن سرودن» به آهنگسازی نوید قزوینه، «ترانه‌ها» با آهنگسازی مهرداد پازوکی، «ارغوان» با همراهی فرامرز پایور و هوشنگ ظریف، «دل من» با همراهی جلیل شهناز، «یوسف کنعان» با همراهی حسین فرهادپور، «کوی جانان» با همراهی مهرداد ترابی، «شب مهتاب» با آهنگسازی فرامرز پایور، «جام عشق» به آهنگسازی مهرداد پازوکی، «واله و شیدا»، «مویه و سه گاه» با همراهی استادان موسیقی ایران، «خزان عشق» به یاد جواد بدیع‌زاده، «حکایت دل» با آهنگسازی فرامرز پایور، «سیه چشم» به آهنگسازی پیمان خازنی، «دفتر تار و آواز» با همراهی جلیل شهناز، «فریاد آسمان» به آهنگسازی علی رستمیان، محمدرضا رستمیان، کوروش شربتی و فرود خاموشیان، چها رباغ» با آهنگسازی فرامرز پایور، «کنسرت راست پنجگاه» با هنرمندی سوسن اصلانی، «ماه فلک: به آهنگسازی روح الله خالقی، «نغمه نوروزی» به آهنگسازی اکبر محسنی و روح‌الله خالقی، «بامدادان» با آهنگسازی حسین فرهادپور، «کرنش به حافظ» به آهنگسازی علی رستمیان، «چهار آواز» با همراهی مهرداد ترابی، «نگار من تو مرو»، «حافظ خوانی» با تنظیم مهرداد نوبخت، «ایران من» به آهنگسازی پیمان خازنی از جمله آثاری هستند که تاکنون در قالب آلبوم از سوی علی رستمیان منتشر شده‌اند.