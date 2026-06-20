به گزارش خبرنگار مهر، «زمزمه شرق» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که نسخه مجازی آن طی روزهای اخیر توسط گروه «زمزمه هزار و یک شب» با ترانه آیدین صرامی و آهنگسازی حسن عبدالعظیم زاده، نیما جداری سیفی، میلاد موسوی، افشار نامور و سیامک رضوی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«نجوای باران»، «زمزمه پاییز»، «انتظار خاموش»، «نجواهای دلتنگی»، «طعم تبریز»، «سکوت بین ما»، «عشق بی پایان»، «آغوش ابدی»، «نجوای دعوت» آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

افشار نامور نوازنده تار و خواننده، سیامک رضوی نوازنده پیانو، پانیذ ستاری نوازنده کمانچه، سوان گاسپاریان نوازنده گیتارباس، غلامرضا نباهت نوازنده ناغارا، فیروز شایان پویا نوازنده آکاردئون گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

در توضیح فعالیت های گروه موسیقی «زمزمه هزار و یک شب» آمده است:

گروه موسیقی «زمزمه هزار و یک شب» گروھی متشکل از سه نوازنده با ریشه در موسیقی اصیل و عاشقانه شرق و با تلفیقی نوآورانه از سازھای شرقی و غربی، تجربه ای منحصر به فرد از موسیقی را به مخاطبان خود ارائه می دھد.

محور اصلی فعالیت‌ این گروه موسیقی آذربایجانی است اما دامنه اجراها شامل قطعاتی از موسیقی ایرانی و بین‌المللی نیز است. این انعطاف پذیری در اجرای سبک ھای مختلف، به مخاطبان امکان می دھد تا فضایی دلنشین و فراموش ناشدنی را تجربه کنند.