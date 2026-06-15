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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

پلیس رباط‌کریم:

زن کلاهبردار با ترفند ثبت‌نام خودرو پیش از خروج از تهران بازداشت شد

زن کلاهبردار با ترفند ثبت‌نام خودرو پیش از خروج از تهران بازداشت شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از دستگیری زنی خبر داد که بنا بر اعلام پلیس، با راه‌اندازی یک دفتر جعلی و وعده ثبت‌نام و تحویل خودرو پژو ۲۰۷، از شماری از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی، صبح دوشنبه اعلام کرد: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی و طرح شکایت درباره کلاهبرداری، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

به گفته فرمانده انتظامی رباط‌کریم،، شاکیان در اظهارات خود عنوان کردند زنی با راه‌اندازی یک دفتر جعلی و ادعای ثبت‌نام و تحویل خودرو پژو ۲۰۷، از هر یک از متقاضیان مبالغی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

بنا بر این گزارش، متهم پس از دریافت پول‌ها، دفتر را تعطیل کرده و ارتباط خود را با مراجعان قطع کرده بود.

سرهنگ نعمتی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را پیش از خروج از استان تهران بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم همچنین گفت: این زن پس از انتقال به پلیس آگاهی و در مواجهه با مستندات پرونده و شاکیان، به اتهام انتسابی اعتراف کرده است.

به گفته پلیس، متهم برای ادامه روند رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

پلیس از شهروندان خواسته است پیش از هرگونه پرداخت وجه برای خرید یا پیش‌ثبت‌نام خودرو، از اعتبار مراکز و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 6860580

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