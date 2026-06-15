۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف در آذربایجان غربی اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: طرح تشدید ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.

وی افزود: به دنبال مطالبات مردمی، طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی با بسیج‌ تمامی نیروهای عملیاتی پلیس استان اجرا و بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت مورد اعمال قانون شدند.

وی ضمن هشدار به قانون شکنان در خصوص برخورد جدی و قانونی پلیس با آنان، ادامه داد: برخی از اشخاص متاسفانه در ساعات پایانی شب با سوء استفاده از خلوتی خیابان ها اقدام به حرکات بسیار خطرناکی در سطح شهر و یا عربده کشی ها و مزاحمت به مردم و بعضا گستاخی و درگیری با مردم می کردند، که به هیچ عنوان پلیس چنین رفتاری را بر نمی تابد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: بر همین اساس بیش از ۱۸۰ فقره در این خصوص تشکیل پرونده قضایی شده و خودروی آنان هم توقیف و ۹ نفر از آنان که دارای سوابق اوباشگری بودند نیز دستگیر شدند.