به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با تشریح آخرین وضعیت جوی و دریایی استان، اظهار کرد: جریانات جنوب شرقی همچنان در سطح منطقه حاکم است و این شرایط علاوه بر افزایش رطوبت هوا، زمینه رشد ابر در ارتفاعات شرقی هرمزگان را طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب فراهم کرده است.

وی افزود: طی دو روز گذشته افزایش سرعت باد در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز موجب مواج شدن دریا و کاهش شرایط ایمن ترددهای دریایی شده بود و اگرچه امروز از شدت این بادها کاسته می‌شود، اما همچنان در این مناطق دریا نسبتاً متلاطم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های دریایی، گفت: شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی به ویژه در ساعات صبح تا ظهر در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز با احتیاط بیشتری تردد کنند و توصیه‌های هواشناسی و دریانوردی را مدنظر قرار دهند.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان، بیان کرد: افزایش رطوبت نسبی هوا در سواحل و جزایر هرمزگان باعث شده تا احساس گرما همچنان در سطح بالایی قرار داشته باشد، هرچند دماهای بیشینه نسبت به روزهای گذشته اندکی کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد روند دما در بیشتر نقاط استان طی روزهای اخیر کاهشی بوده و برای نمونه دمای بیشینه شهر بندرعباس روز گذشته به ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به روزهای قبل کاهش داشته است، اما به دلیل رطوبت بالا، شرایط شرجی همچنان در مناطق ساحلی محسوس است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین از افزایش سرعت بادهای شمال‌غربی در غرب خلیج فارس طی ساعات بعدازظهر و شب خبر داد و اظهار داشت: این شرایط سبب افزایش تلاطم در بخش‌هایی از غرب خلیج فارس خواهد شد و فعالان حوزه دریایی باید هشدارهای صادرشده را مورد توجه قرار دهند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جزر و مد در بندرعباس، عنوان کرد: زمان مد در ساحل بندرعباس امروز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه خواهد بود و جزر دریا نیز در دو نوبت ساعت ۱۱ صبح و ساعت ۲۲ امشب رخ خواهد داد.